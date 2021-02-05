Китайской Ant Group Джека Ма разрешили провести IPO, но есть условия

У китайской финтех-компании Ant Group всё же есть шанс выйти на публичное размещение акций. Причем, в ближайшие два года, уточняет Reuters.

Для этого Ant Group должна стать финансовым холдингом и перейти под надзор регуляторов. Также «дочка» Alibaba должна выделить в отдельный бизнес свой сервис данных о потенциальных заемщиках Sesame Credit.

К сервису за информацией о потребителях обращаются около ста банков, за это Sesame Credit берет комиссию, которая доходит до 30-40% кредитной ставки. В базе около 1 млрд профилей, уточняет издание. Sesame Credit тоже подвергнется строгому надзору, власти Китая намерены обязать местные компании давать государству доступ к сведениям о кредитах клиентов.

Источники агентства пояснили, что этот список требований от китайских властей может быть дополнен, реакция Джека Ма пока неизвестна.

Напомним, регуляторы КНР в прошлом году сорвали IPO Ant Group. В ходе двойного размещения в Шанхае и Гонконге компания рассчитывала привлечь рекордные $34,5 млрд. Если требования будут соблюдены и размещение всё же произойдет, после реструктуризации в финансовый холдинг Ant Group могут оценить в значительно меньшую сумму.

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