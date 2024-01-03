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Партнер инвесткомпании Anthemis Group создаст собственный венчурный фонд Foxe Capital

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Рут Фокс Блэйдер, управляющий партнер Anthemis Group, после семи лет работы в инвесткомпании решила оставить должность и запустить собственную венчурныую платформу Foxe Capital для поддержки финтех-стартапов. С ней вместе компанию покинули еще несколько топ-менеджеров, но новая венчурная фирма продолжит сотрудничать Anthemis Group.

Партнер инвесткомпании Anthemis Group создаст собственный венчурный фонд Foxe Capital

Как пишет TechCrunch, первым опубликовавший новость, Блэйдер — не первый инвестор, ориентированный на финтех, который за последнее время начал самостоятельную деятельность. В прошлом году Питер Акерсон покинул Fin Capital, чтобы стать соучредителем Audere Capital. 

Рут Блэйдер уверяет, что за годы инвестиций в 50+ лучших мировых финтех-стартапов (Lemonade, Branch, Elevate, Flock, Mesh, Amplify и др.) в стенах Anthemis Group она получила колоссальный опыт. И теперь пришло время инвестировать самостоятельно.

Вкус к собственному бизнесу возник, когда в прошлом году Рут вместе с Софи Уинвуд, занимающейся финансами коллегой по Anthemis, стали соучредителями WVC: E, организации, которая содействует «масштабированию возможностей и интеграции венчурных капиталов по всему миру».

Уинвуд продолжит сотрудничество с Блэйдер, заняв в Foxe Capital  позицию операционного директора. И к команде также присоединился бывший инвестиционный партнер Anthemis Кайл Перес

Foxe Capital продолжит инвестировать от имени Anthemis, выступая в качестве младшего консультанта компании. За это новая фирма будет получать компенсацию, которую в дальнейшем сможет использовать на поддержку стартапов. Позже Foxe Capital сосредоточится на самостоятельном привлечении средств. 

Изначально Foxe Capital будет придерживаться той же стратегии, что и Anthemis: «Мы лучше всего знакомы [за пределами США] с Европой, но также инвестировали в Индию, Камерун и Латам, а будем стремиться инвестировать по всему миру».

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В последнее время Anthemis пережила немало потрясений — от текучки кадров до краха пары портфельных компаний и реструктуризации. Последние инвестиции компании были в стартапы Flyby, Elevate, Greenspark и Agreena.

Известно также, что в 2013 году Anthemis была нацелена на российский рынок и даже заключила стратегическое партнерство с венчурной компанией Life.Sreda. Параллельно с венчурным фондом Сбербанка (SBT Venture Capital) Anthemis Group также инвестировала в американский мобильный банк Moven

Фото на обложке: TechCrunch

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