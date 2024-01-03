Партнер инвесткомпании Anthemis Group создаст собственный венчурный фонд Foxe Capital

Рут Фокс Блэйдер, управляющий партнер Anthemis Group, после семи лет работы в инвесткомпании решила оставить должность и запустить собственную венчурныую платформу Foxe Capital для поддержки финтех-стартапов. С ней вместе компанию покинули еще несколько топ-менеджеров, но новая венчурная фирма продолжит сотрудничать Anthemis Group.

Как пишет TechCrunch, первым опубликовавший новость, Блэйдер — не первый инвестор, ориентированный на финтех, который за последнее время начал самостоятельную деятельность. В прошлом году Питер Акерсон покинул Fin Capital, чтобы стать соучредителем Audere Capital.

Рут Блэйдер уверяет, что за годы инвестиций в 50+ лучших мировых финтех-стартапов (Lemonade, Branch, Elevate, Flock, Mesh, Amplify и др.) в стенах Anthemis Group она получила колоссальный опыт. И теперь пришло время инвестировать самостоятельно.

Вкус к собственному бизнесу возник, когда в прошлом году Рут вместе с Софи Уинвуд, занимающейся финансами коллегой по Anthemis, стали соучредителями WVC: E, организации, которая содействует «масштабированию возможностей и интеграции венчурных капиталов по всему миру».

Уинвуд продолжит сотрудничество с Блэйдер, заняв в Foxe Capital позицию операционного директора. И к команде также присоединился бывший инвестиционный партнер Anthemis Кайл Перес

Foxe Capital продолжит инвестировать от имени Anthemis, выступая в качестве младшего консультанта компании. За это новая фирма будет получать компенсацию, которую в дальнейшем сможет использовать на поддержку стартапов. Позже Foxe Capital сосредоточится на самостоятельном привлечении средств.

Изначально Foxe Capital будет придерживаться той же стратегии, что и Anthemis: «Мы лучше всего знакомы [за пределами США] с Европой, но также инвестировали в Индию, Камерун и Латам, а будем стремиться инвестировать по всему миру».

В последнее время Anthemis пережила немало потрясений — от текучки кадров до краха пары портфельных компаний и реструктуризации. Последние инвестиции компании были в стартапы Flyby, Elevate, Greenspark и Agreena.

Известно также, что в 2013 году Anthemis была нацелена на российский рынок и даже заключила стратегическое партнерство с венчурной компанией Life.Sreda. Параллельно с венчурным фондом Сбербанка (SBT Venture Capital) Anthemis Group также инвестировала в американский мобильный банк Moven.

Фото на обложке: TechCrunch