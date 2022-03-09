Компании предупредили о невозможности использовать американский софт для защиты от DDоS-атак

Американская Netscout отозвала у российских клиентов лицензию на использование своих облачных решений Arbor. Этот софт для защиты от DDоS-атак можно заменить, но его отстствие снизит уровень защиты.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» соообщил операторам связи об отзыве лицензий на облачное ПО американской компании Arbor для защиты от DDоS-атак, пишет «Коммерсантъ».

Софт используется многими российскими компаниями, в том числе и «Ростелекомом». Эксперты уверены, что найти ему замену можно, но отсуствие облачных лицензий Arbor снизит уровень защиты от DDоS-атак.

«Оборудование сможет работать локально, но, как и антивирус, без обновления начнет хуже распознавать новые виды атак. Постепенно эффективность защиты будет снижаться, и в какой-то момент появятся технологии, способные положить сети», — отметили собеседники издания.

В «Ростелекоме» добавили, что используют как зарубежные, так и российские системы защиты от DDоS-атак. Учитывая текущую ситуацию, подчеркнул представитель компании, клиенты «приоритетно переведены на систему с минимальными рисками».

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