На антиковидную поддержку бизнеса в Москве выделят 1 млрд рублей

Правительство Москвы выделит 1 млрд рублей столичным компаниям на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Московские предприниматели смогут подать заявки для получения компенсации с 1 по 30 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера.

«Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей», ― сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, этот вид поддержки утвержден для компаний, работающих в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты и санаторно-курортных организаций и кинотеатров.

Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Информацию о том, как подать документы, можно получить на сайте.

В 2020 году в Москве приняли пять пакетов мер помощи предпринимателям. В июне 2021 года был утвержден пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита.

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