«Гусь – за мат кусь!»: в «ВКонтакте» появились стикеры для «интеллигентного общения»

«ВКонтакте» добавила стикеры для «интеллигентного общения». Это гусь в пенсне и с бабочкой для бранных слов мужского рода, и кошка с веером – женского рода. Пользователю предлагают использовать их когда он набирает на клавиатуре нецензурную брань.
Бесплатны два пакета стикеров на 48 изображений: «Гусь» для матов мужского рода, «Браньчата» – для женского.
«Совсем недавно был День русского языка – богатого, многовекового. И наш язык действительно полон более изящных выражений и эвфемизмов, чем банальный мат. В форме шутливых стикеров заодно попробуем сократить количество негатива и грубых фраз – перевести всё это в фан или конструктив. Возможно, благодаря помощи Гуся и Браньчаты люди будут чаще прислушиваться друг к другу. Или просто улыбаться», – отметил руководитель платформы «Стикеры ВКонтакте» Алексей Капитанский.
Ранее «ВКонтакте» ввели «антинецензурную» функцию для администраторов сообществ – фильтр борьбы с враждебными высказываниями. Она работает на нейросети, его можно включить или отключить в настройке сообщества.
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Фото: «ВКонтакте»
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