В России резко вырос спрос на презервативы и антидепрессанты

Компания DSM Group 28 февраля-6 марта провели исследование спроса на популярные товары в магазинах и аптеках. Чаще всего россияне покупали за это время антидепрессанты и презервативы.

Аптечные продажи презервативов выросли за это время на 17% в натуральном выражении — до 540,7 тыс. упаковок, в денежном — до 184,1 млн рублей в сравнении с 2021 годом, сообщил РБК.

В онлайн-магазинах, в которых издание сравнивало цены, стоимость самой популярной марки Durex (одного и того же вида и с одним и тем же количеством товара в одной упаковке) колеблется от 800 рублей до 3–4 тыс. рублей.

Презервативы, импортируемые средства личной гигены и памперсы скупают из-за ожидания дальнейшего роста цен, считают участники рынка и эксперты.

В Минпромторге с вопросами о резко возросшем спросе на презервативы, прокладки и памперсы и росте цен на них рекомендовали обратиться в ФАС и торговые сети. Цены на продукцию личной гигиены и контрацепции не подлежат государственному регулированию и устанавливаются ритейлерами самостоятельно, ответили на запрос в антимонопольном ведомстве.

Вторая категория товаров с увиличенным спросом на 28 февраля-6 марта — антидепрессанты. Среди рецептурных медикаментов самыми продаваемыми стали импортные препараты. К примеру, продажи «Ципралекса» датской Lundbeck достигли 121,3 млн рублей, ее же «Бринтелликса» — 43,3 млн рублей, «Феварина» американской Abbott — 50,9 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Россияне также стали чаще покупать безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. По данным DSM Group, продажи этих препаратов за первую неделю марта год к году увеличились на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тыс. упаковок соответственно. В деньгах оборот вырос в два раза — до 458,8 млн рублей и 162,5 млн рублей соответственно.

На рост спроса влияет высокая нервозность и сезонные обострения психических заболеваний у пациентов, отметили аналитики. Глава по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что события на Украине и их последствия стимулируют спрос на антидепрессанты и седативные средства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. После этого зарубежные компании стали приостаналиваю свою деятельность в России, правительства вводить санции против физических и юридических лиц из России, государства позакрывали небо для полетов российских самолетов.

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