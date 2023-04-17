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«Лаборатория Касперского» разработала портативный девайс для защиты от дронов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Лаборатория Касперского» представила портативное устройство для обнаружения беспилотников Kaspersky Antidrone Portable. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Лаборатория Касперского» разработала портативный девайс для защиты от дронов

Мобильный радиочастотный детектор разработан для применения на массовых мероприятиях и защиты частной собственности. Гаджет обнаруживает коммерческие БПЛА по радиосигналу и вычисляет точное местоположение в радиусе до одного километра.

Кроме того, Kaspersky Antidrone Portable определяет локацию оператора. Детектор комплектуется влагозащищенным планшетом на базе ПО Kaspersky Antidrone, на графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных беспилотниках.

Устройство весит менее 5 кг и помещается в кейс чемодана для ручной клади. В автономном режиме девайс работает порядка двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска. Устройство можно интегрировать в другие системы.

Ранее, в 2019 году компания представила Kaspersky Antidrone — специализированное ПО для защиты от коммерческих дронов.

Фото на обложке: Lukas Gojda / Shutterstock

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