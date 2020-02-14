Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Операторы разработали решение для борьбы с телефонными мошенниками

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Мобильные операторы из «большой четверки» — Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн» — разработали решения для борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят людям от имени банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании и банки, которые уже начали тестировать технологии.


Операторы разработали решение для борьбы с телефонными мошенниками
  • Чтобы ввести в заблуждение жертву, злоумышленники меняют свои номера на официальные номера банков, представляются сотрудниками и обманов выводят деньги со счета клиента. 
  • В Tele2 рассказали, что их платформа отправляет запрос к клиентской системе банка, чтобы узнать, действительно ли банк звонит клиенту. Если система не подтверждает звонок, он помечается как подозрительный, и банк получает уведомление об этом. Далее сотрудники банка следят, не происходит ли сомнительных операций по счету клиента.
  • Решение МТС не только отслеживает подозрительные звонки, но и блокирует их, рассказали в компании. В «МТС банке», который тестирует технологию, пояснили, что отдают оператору список своих клиентов с номерами МТС и собственных номеров, с которых звонят клиентов. Во время звонка МТС отправляет запрос в центр проверки трафика, чтобы проверить, совершается ли такой звонок от банка.
  • «МегаФон» информирует банки о звонках из собственного черного списка, а также проверяет, с реального ли номера сам клиент звонит в колл-центр банка.
  • По данным источника РБК, «МегаФон», МТС и Tele2 параллельно разрабатывали решения на базе программного обеспечения шведской компании Hexagon и в декабре 2019 года объединили усилия.
  • «Вымпелком» не стал раскрывать детали работы собственного аналогичного сервиса.
  • Кроме «МТС банка» решения про борьбе с мошенниками тестирует «Тинькофф банк», который пробует разработки Tele2 и МТС. В ВТБ заявили, что тоже используют антифрод-системы в пилотном режиме, но не раскрыли детали. « Газпромбанк» рассматривает возможность теста решений МТС и «МегаФона».

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ