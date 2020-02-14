Мобильные операторы из «большой четверки» — Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн» — разработали решения для борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят людям от имени банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании и банки, которые уже начали тестировать технологии.







Операторы разработали решение для борьбы с телефонными мошенниками