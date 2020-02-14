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Операторы разработали решение для борьбы с телефонными мошенниками
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Наталья Бархатова
Мобильные операторы из «большой четверки» — Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн» — разработали решения для борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят людям от имени банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании и банки, которые уже начали тестировать технологии.
Операторы разработали решение для борьбы с телефонными мошенникамиНаталья Бархатова
- Чтобы ввести в заблуждение жертву, злоумышленники меняют свои номера на официальные номера банков, представляются сотрудниками и обманов выводят деньги со счета клиента.
- В Tele2 рассказали, что их платформа отправляет запрос к клиентской системе банка, чтобы узнать, действительно ли банк звонит клиенту. Если система не подтверждает звонок, он помечается как подозрительный, и банк получает уведомление об этом. Далее сотрудники банка следят, не происходит ли сомнительных операций по счету клиента.
- Решение МТС не только отслеживает подозрительные звонки, но и блокирует их, рассказали в компании. В «МТС банке», который тестирует технологию, пояснили, что отдают оператору список своих клиентов с номерами МТС и собственных номеров, с которых звонят клиентов. Во время звонка МТС отправляет запрос в центр проверки трафика, чтобы проверить, совершается ли такой звонок от банка.
- «МегаФон» информирует банки о звонках из собственного черного списка, а также проверяет, с реального ли номера сам клиент звонит в колл-центр банка.
- По данным источника РБК, «МегаФон», МТС и Tele2 параллельно разрабатывали решения на базе программного обеспечения шведской компании Hexagon и в декабре 2019 года объединили усилия.
- «Вымпелком» не стал раскрывать детали работы собственного аналогичного сервиса.
- Кроме «МТС банка» решения про борьбе с мошенниками тестирует «Тинькофф банк», который пробует разработки Tele2 и МТС. В ВТБ заявили, что тоже используют антифрод-системы в пилотном режиме, но не раскрыли детали. « Газпромбанк» рассматривает возможность теста решений МТС и «МегаФона».
Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock
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