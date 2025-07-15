Антифрод по умолчанию: операторов хотят обязать включать абонентам спам-фильтры принудительно и бесплатно
Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли законопроект, который обязывает сотовых операторов включать антифрод-защиту всем абонентам по умолчанию. «Коммерсантъ» с ним ознакомился. Суть идеи проста: если люди не защищают себя сами (а по статистике лишь 20% включают антиспам), то операторы должны делать это за них.
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Большие игроки не в восторге
Операторы на предложение реагируют сдержанно. У МТС — свой проект совместно с Минцифры. Зачем новое регулирование, когда старое ещё не внедрили? У «Билайна» уже работает антифрод-платформа. У «МегаФона» и Т2 — бесплатные решения в рамках существующих тарифов.
Малые операторы — в панике: если защита станет обязательной, расходы вырастут, а вряд ли кто-то компенсирует убытки за предотвращённые звонки.
Защита нужна, но важны нюансы
Эксперты с рынка идею поддерживают, но с оговорками. Профилактика нужна, особенно когда каждый третий россиянин уже сталкивался с телефонным мошенничеством. Но если не прописать технические и юридические рамки, закон рискует остаться красивым постером в презентации.
В сухом остатке
Госдума предлагает абоненту то, что сам он не включает: массовую, принудительную, но бесплатную антифрод-защиту. Операторы не в восторге. Эксперты — сомневаются. А мошенники — продолжают звонить.
Фото на обложке: freepik
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