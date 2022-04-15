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«Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 18 по 20 апреля состоится серия из трех бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям. Марафон организует компания «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности. 

«Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей
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Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. 

За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:

  • Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж;
  • Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг»;
  • Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).

Интенсив даст знания и инструменты для решения трех главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:

  1. Как сориентироваться в ситуации неопределенности и построить план действий?
  2. Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?
  3. Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.

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