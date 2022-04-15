«Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей

С 18 по 20 апреля состоится серия из трех бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям. Марафон организует компания «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности.
Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период.
За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.
Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:
- Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж;
- Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг»;
- Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).
Интенсив даст знания и инструменты для решения трех главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:
- Как сориентироваться в ситуации неопределенности и построить план действий?
- Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?
- Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На вебинаре «Акселератора ФРИИ» расскажут, как проводить исследования клиентов для запуска продуктов в корпорациях
- 2 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
- 3 Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле
- 4 Целеполагание — основной способ добиваться «каких угодно» результатов. Как это устроено
- 5 Бизнес-образование: как и где учатся руководители и их сотрудники
ВОЗМОЖНОСТИ
15 апреля 2022
15 апреля 2022