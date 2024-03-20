Правительство сняло мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Постановление вступит в силу 28 марта.

Правительство РФ сняло мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Постановление под подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.

В документе говорится, что допускается осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства РФ в отношении аккредитованных российских IT-компаний. Исключение составляют плановые проверки организаций.

«В ФАС России поступает большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», – сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Постановление правительства вступит в силу 28 марта.

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