Подписан закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов

Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов. С 1 сентября, когда закон вступит в силу, в их работе вводится ряд ограничений, например, им запретят устанавливать разные цены на один и тот же товар.
В России с 1 сентября вступает в силу закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов. Документ в понедельник 10 июля подписал Владимир Путин.
Для маркетплейсов, соответствующих требованиям, вводятся ограничения в работе. К этим критериям относятся годовая выручка выше 2 млрд рублей, возможность недопуска или удаления продавцов с площадки, доля проходящих через площадку сделок выше 35% общего рынка.
Подходящим под критерии маркетплейсам запретят:
- устанавливать минимальную и максимальную цену на товар;
- устанавливать разную цену на один и тот же товар;
- устанавливать минимальную и максимальную стоимость своих услуг;
- навязывать невыгодные условия договора или не заключать его по необоснованным причинам.
Также маркетплейсам нельзя будет убирать товар с выоским спросом из продажи.
За соблюдением закона будет следить ФАС.
Фото на обложке: Achira22 /
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