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Подписан закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов. С 1 сентября, когда закон вступит в силу, в их работе вводится ряд ограничений, например, им запретят устанавливать разные цены на один и тот же товар.

Подписан закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов

В России с 1 сентября вступает в силу закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов. Документ в понедельник 10 июля подписал Владимир Путин.

Для маркетплейсов, соответствующих требованиям, вводятся ограничения в работе. К этим критериям относятся годовая выручка выше 2 млрд рублей, возможность недопуска или удаления продавцов с площадки, доля проходящих через площадку сделок выше 35% общего рынка.

Подходящим под критерии маркетплейсам запретят:

  1. устанавливать минимальную и максимальную цену на товар;
  2. устанавливать разную цену на один и тот же товар;
  3. устанавливать минимальную и максимальную стоимость своих услуг;
  4. навязывать невыгодные условия договора или не заключать его по необоснованным причинам.

Также маркетплейсам нельзя будет убирать товар с выоским спросом из продажи.

За соблюдением закона будет следить ФАС.

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock

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