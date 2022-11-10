Разработанный ФАС новый «антимонопольный пакет» прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, запрет на злоупотребление доминирующим положением распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, при условии, что их выручка за последний год превышает 2 млрд рублей.

О принятии Госдумой в первом чтении проекта о внесении изменений в федеральный закон «о защите конкуренции» сообщается на сайте ФАС. Сведения также отражены на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта позволит сформировать правовые механизмы противодействия «цифровым картелям» и обеспечит защиту потребителей от злоупотребления рыночной властью со стороны цифровых платформ», – говорится в сообщении службы.

Как пояснили в ФАС, законопроект направлен на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформа. Запрет на злоупотребление распространяется на маркетплейсы и агрегаторы в случае, если они оказывают влияние на смежные рынки, и их выручка за последний год превышает 2 млрд рублей.

Если законопроект будет принят в текущем виде, то с ФАС будут согласовываться все сделки на товарных рынках, сумма которых превышает 7 млрд рублей, сообщает ФАС.

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