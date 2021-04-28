В автомобилях BMW появился встроенный «антирадар»

Новая функция в автомобилях BMW будет в автоматическом режиме предупреждать о близости камер для фиксации скорости и проезде на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе BMW. Воспользоваться услугой смогут только владельцы автомобилей с мультимедиа на операционной системе BMW 7 и выше.
Оповещения о близости камеры будет отображаться на приборной панели или дисплее. Есть один нюанс – «антирадар» будет предупреждать только о стационарных комплексах, о мобильных речи в пресс-релизе компании не идет. В BMW отметили, что планируют расширить возможности системы.
Услуга платная: 1900 рублей в год. Есть возможность месячной подписки в тестовом режиме за 100 рублей, отмечается в пресс-релизе BMW.
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