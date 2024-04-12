Повышение штрафов за спам-звонки: чего ожидать от новой законодательной нормы

С понедельника, 16 апреля, в России вступит в силу закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки и незаконную рекламу.

Штраф для граждан повысили с 2-2,5 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц — с 4-20 тыс. до 20-100 тыс. рублей. Юридическим лицам прежде грозил штраф в 100-500 тыс., теперь взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн рублей.

RB.RU поговорил с юристами и выяснил, как на практике будут работать новые нормы. Некоторые эксперты указали, что в этой теме пока слишком много пробелов. Вместе с тем, специалисты рассказали, кому могут грозить штрафы и как профильные ведомства и операторы вычисляют нарушителей.

Согласно п.2 Правил оказания телематических услуг связи, спам — это телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя.

Критерии спама

Сообщение рассылается неопределенному кругу лиц без адресации конкретному получателю;

доставляется получателю без его предварительного согласия;

нет возможности установить отправителя.

Что касается голосовых телефонных звонков с навязчивой рекламой, на которую клиент не соглашался, к ним применяется термин «незаконной рекламы». Распространение рекламного контента по сетям электросвязи возможно только при предварительном согласии абонента (ч. 1 ст. 18 № 38-ФЗ).

Что меняет новая законодательная норма

Как разъяснил председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров, ранее к такого рода нарушениям (спам и незаконная реклама по телефону) применялась ч.1 ст.14.3 КоАП РФ. Она регулирует общую ответственность всех рекламодателей, производителей и распространителей рекламного контента.

Теперь же в КоАП РФ вводится самостоятельная ответственность за нарушения закона о рекламе, распространяемой именно по сетям электросвязи. То есть отдельно выделяется конкретный способ распространения.

Куда жаловаться на спам и незаконную рекламу

Если пользователю поступает такой звонок или спам-сообщение, следует обратиться к своему оператору через форму на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы. В настоящее время, как убедился RB.RU, пожаловаться на указанной странице можно только на SMS.

Как поясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в случае со звонком желающему пожаловаться придется приложить запись разговора, что не всегда удобно, поскольку далеко не все люди устанавливают такие программы на свои смартфоны.

«Кроме того, процедурные аспекты реализации новых правил все-таки достаточно сложны, поэтому не исключено, что введение новых штрафов не окажет существенного эффекта из-за неготовности граждан обращаться с жалобами на спам-рассылки, поскольку проще заблокировать неизвестные номера или прибегнуть к иным подобным мерам», — заключил Владимир Кузнецов.

Как компании, банки и ИП обходили запреты на спам-звонки и незаконную рекламу

По словам Кузнецова, один из популярных методов обхода — сокрытие в договоре с клиентом о продаже или оказании услуг пункта о согласии на получение рекламных сообщений.

Также нарушители используют скрытые номера, короткие номера или подмену номера, чтобы пользователь не смог определить, откуда именно ему звонят или отправляют смс.

Какие инструменты использует государство для вычисления нарушителей

Как разъяснил Андрей Мисаров, после получения жалобы ФАС делает запрос к оператору для определения номера.

В соответствии с ч.10 ст.46 ФЗ «О связи» оператор обязан прекратить оказание услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случае, если у него отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение.

Согласно закону, операторы обязаны устанавливать специальное оборудование. Также телеком-компании должны подключать полученное от ФГУП ГРЧЦ программное обеспечение для определения абонентов и переадресованных звонков, в том числе систему «Антифрод».

«С точки зрения права, мы сталкиваемся в судах с массовыми исками Роскомнадзора к операторам связи о привлечении к административной ответственности компаний операторов, предоставляющих услуги связи, которые нарушают требования законодательства, в т.ч. о подключении к системе ИС "Антифрод"», — говорит Мисаров.

Как и кого будут штрафовать

Законом, как действующим, так и вступающим в силу с 16 апреля, предусмотрена ответственность для компаний, должностных лиц и гражданских лиц.

Если спам-звонки инициированы со стороны организации, оштрафовать могут и саму компанию, и ее руководителя, говорит Мисаров. Нюансы зависят от тяжести нарушения и административной нормы, предусматривающей ответственность.

Что касается ответственности отдельных сотрудников, участвовавших в спам-звонках, их чаще всего привлекают к дисциплинарной ответственности внутри компании.

По словам Мисарова, нередко к практике спам-звонков прибегают и простые граждане.

«В своей практике часто сталкиваемся со спам звонками (в том числе автоматическими) предлагающими установить правовые базы или предлагающими оказать услуги по перенаправлению в наш адрес звонков клиентов по нашему направлению деятельности, оказать услуги по подбору сотрудников», — рассказал юрист.

В данном случае при подаче жалобы в ФАС и выявлении нарушителя к нему будут применены санкции в соответствии с новыми нормами законодательства.

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