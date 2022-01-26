Суд ЕС отменил наложенный на Intel в 2009 году антимонопольный штраф в €1 млрд

Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Европейской комиссии (ЕК) о наложении штрафа в размере €1,06 млрд на американского производителя процессоров Intel за вытеснения с рынка конкурента AMD, сообщается на сайте суда.
Анализ ЕК является неполным и не позволяет установить в соответствии с требуемым правовым стандартом, что рассматриваемые скидки могли иметь или могут иметь антиконкурентные последствия, говорится в сообщении.
В 2009 году ЕК наложила на Intel штраф в размере €1,06 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на мировом
рынке процессоров в период с октября 2002 года по декабрь 2007 года путем вытеснения с рынка AMD.
По мнению ЕК, злоупотребление заключалось в том, что Intel предоставляла скидки своим торговым партнерам, если они обязались покупать только ее центральные процессоры. В частности, такие договоренности, по данным Комиссии, существовали с производителями компьютерной техники Dell, Lenovo, HP и NEC.
Также было установлено, что Intel предоставила скидку европейскому розничному продавцу микроэлектроники MSH за то, что компания продавала только устройства на процессорах Intel.
ЕК посчитала, что эти действия IT-гиганта значительно снизили способность других производителей конкурировать на рынке микропроцессоров. По мнению Комиссии, антиконкурентное поведение Intel, таким образом, привело к сокращению
потребительского выбора и снижению стимулов к инновациям.
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Фото на обложке: Motortion Films /
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