Российские разработчики создали антивирус с ИИ без обновлений

Разработчики из Пензенского государственного университета создали первый антивирус на основе машинного обучения. Он не требует обновлений. Пока готова версия для Windows, пишут «Известия».

Нейросеть написана на Python. Она анализирует поведение софта на компьютере. Программа способна определять троянские вирусы, руткиты (софт, собирающий персональные данные) и ПО, незаконно использующее ресурсы ПК.

Для точного определения вредоносного софта, программа использует нейросетевой и нейросигнатурный анализы. Первый строится на машинном обучении — в ИИ с самого начала заложены алгоритмы поведения вредоносного ПО, например, троянских вирусов.

Нейросигнатурный анализ заключается в смешении традиционного метода определения вредоносного софта и ИИ. Достаточно сложно написать такой вредоносный файл, который бы не содержал элементы своих предшественников, поэтому ИИ постоянно анализирует поведение подобного софта, пояснили разработчики.

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