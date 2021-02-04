«Антивирусный пакет»: бизнесу в Москве помогут с антиковидными мерами

Штаб по защите бизнеса Москвы совместно с представителями предпринимателей из сфер общепита, фитнеса, индустрии красоты и других отраслей разработал « Антивирусный пакет » для бизнеса. Об этом RB.ru рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного разития (ДПиИР) столицы.

Отмечается, что документ упрощает порядок соблюдения требований и рекомендаций в коронавирусный период.

«Сборник поможет бизнесу разобраться и, при необходимости, юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве», — пояснил руководитель ДПиИР Москвы Алексей Фурсин.

В основу документа легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, указы Мэра Москвы, приказы и распоряжения профильных органов власти города. Так в пакет вошли:

рекомендуемый перечень документов, подтверждающих соблюдение мер по борьбе с коронавирусом;

Это шаблоны документов, бланки журналов, инструкции и различные приказы.

доказательная база, которую предприниматели смогут представить контролирующим и судебным органам.

По заявлению составителей, она может являться ориентиром при установлении факта отсутствия вины юрлица или ИП.

свидетельство добросовестности предпринимателей, подтверждающее юридический статус и реальность действий по профилактике коронавирусной инфекции.

В качестве свидетельства предлагается макет наклейки, который можно скачать и приклеить на входе в офис.

Поясняется, что предлагаемый пакет документов нужно хранить в распечатанном и заполненном виде в торговой точке или ином месте ведения бизнеса.

Все документы пакета можно скачать на сайте проекта. При этом, чтобы правильно использовать «Антивирусный пакет», рекомендуется также скачать и использовать инструкцию к нему.

Фото: antivirus.moscow.business