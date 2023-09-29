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Антон Годовиков стал новым гендиректором Tele2 стал

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Новым генеральным директором Tele2 стал старший вице-президент «Ростелекома» по работе с массовым сегментом Антон Годовиков, говорится в сообщении «Ростелекома».

Антон Годовиков стал новым гендиректором Tele2 стал

На этом посту Годовиков сменит Алексея Телкова, который занимал кресло гендиректора компании с апреля 2023 года.

В «Ростелекоме», которому принадлежит сотовый оператор, пояснили, что Годовиков будет совмещать новую должность с позицией вице-президента по работе с массовым сегментом компании.

Алексей Телков возглавил Tele2 4 апреля. До этого гендиректором в течение двух лет был Андрей Патока.

Фото на обложке: Mats Wiklund / Shutterstock

Фото в тексте: «Ростелеком»

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