Антон Годовиков стал новым гендиректором Tele2 стал

Новым генеральным директором Tele2 стал старший вице-президент «Ростелекома» по работе с массовым сегментом Антон Годовиков, говорится в сообщении «Ростелекома».
На этом посту Годовиков сменит Алексея Телкова, который занимал кресло гендиректора компании с апреля 2023 года.
В «Ростелекоме», которому принадлежит сотовый оператор, пояснили, что Годовиков будет совмещать новую должность с позицией вице-президента по работе с массовым сегментом компании.
Алексей Телков возглавил Tele2 4 апреля. До этого гендиректором в течение двух лет был Андрей Патока.
Фото на обложке: Mats Wiklund /
Фото в тексте: «Ростелеком»
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