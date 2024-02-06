Разработчик удаленных рабочих столов AnyDesk сообщил о взломе серверов

Разработчик для удаленного управления рабочих столов AnyDesk сообщил о взломе серверов и сбросе паролей пользователей. Хакеры украли исходный код ПО и ключи для подписи кода.

Специалисты компании узнали о кибератаке после обнаружения признаков инцидента на продакшн-серверах. При аудите безопасности выяснилось, что системы были скомпрометированы. AnyDesk отозвала все сертификаты безопасности, связанные с похищенными данными, а также восстановила все системы.

В сообщении компании говорится, что злоумышленникам не удалось украсть токены аутентификации, но она решила перестраховаться и сбросила все пароли к своей платформе, а пользователям предложила их поменять.

В AnyDesk заверили, что ее пользователям ничего не угрожает, но рекомендовали обновить свои версии приложений с новым сертификатом подписи кода.

Приложением AnyDesk пользуются более 170 тыс. клиентов в мире, среди которых NVIDIA, Samsung и Siemens.

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