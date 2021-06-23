Российский агрегатор B2B-услуг для автопарков Anywash привлек $300 тысяч в seed-раунде

Агрегатор B2B-услуг для автопарков Anywash, сервисом которого пользуются в том числе «Сбер логистика» и «Тинькофф», привлек $300 тысяч в seed-раунде от бизнес-ангелов и венчурного фонда SMG. Ранее этот фонд вложил в компанию $100 тысяч.

В списке инвестировавших в Anywash бизнес-ангелов: Карен Мкртчян, Иван Вавилов и Олег Богумирский. Anywash планирует направить привлеченные средства на развитие платформы Anycar, которая сдает автомобили корпоративным автопаркам по подписке.

Сервис Anywash агрегирует услуги автомоек, сервисов шиномонтажа, а также мониторинг штрафов, эвакуацию, помощь на дорогах и работает по модели B2B. В фокусе компании – парки размером от 500 автомобилей. К концу года Anywash планирует нарастить обслуживаемый парк на 10 тысяч автомобилей, что позволит увеличить выручку до 100 млн рублей.

Стартап также предоставляет легкий коммерческий транспорт по подписке. В компании надеются привлечь в качестве партнера инвестиционный банк, чтобы появилась возможность предоставлять подписку на автомобили с полным объемом услуг.

Anywash основан Андреем Сандаком и Геннадием Грубовым в 2019 году. В 2020 году стартап стал победителем акселератора Sber Up! В числе клиентов компании, согласно их официальному сайту: «Тинькофф», «Сбер логистика», «Россети» и другие. В 2020 году стартап привлек $100 тысяч от венчурного фонда SMG под управлением Сергея Мосунова.

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Фото: Anywash