«Ральф Рингер» сменило название на «Ресурс развития» после передачи уголовного дела на основателя в суд

АО «Ральф Рингер», одно из российских юрлиц обувного ритейлера Ralf Ringer, сменило название на АО «Ресурс развития», узнал RB.RU. Новое наименование зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15 ноября, а за неделю до этого основателя компании обвинили в уклонении от уплаты НДС.

Факты по уголовному делу

Смена наименования произошла на фоне новостей о предъявленных гендиректору и основателю компании Андрею Бережному обвинений об уходе от уплаты налогов. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы 7 ноября, уголовное дело с обвинительным заключением в отношении гендиректоров АО «Ральф рингер», а также ООО «Промснабпоставка» направлено в Останкинский районный суд. Топ-менеджеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на 588 млн рублей в 2015-2017 годах. По данным ЕГРЮЛ, АО «Ральф Рингер» возглавляет основатель Андрей Бережной.

ФНС приостановила операции по некоторым счетам «Ральф Рингер».

RB.RU направил запрос в пресс-службу обувного ритейлера, но на момент публикации материала ответа не получил. Компания Ralf Ringer опубликовала заявление о неправомерности уголовного преследования Андрея Бережного.

«Передача дела в суд — неправомерная процедура, не имеющая судебной перспективы», — заявили в компании.

Обувной ритейлер Ralf Ringer ведет судебную тяжбу с налоговой последние три года с переменным успехом. В базе данных ФССП опубликована информация о трех крупных исполнительных производствах в отношении АО «Ральф Рингер», открытых в 2024 году, о взыскании налогов на суммы 2,4 млрд рублей и 205 млн рублей.

Мнение экспертов: зачем менять название?

Управляющий партнер N.A. Legal Никита Антипенко считает, что смена наименования может быть обусловлена широким освещением в СМИ новостей об уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя компании. Волна этих новостей прокатилась как раз накануне смены наименования, уточнил эксперт.

«Очень часто новости об уголовном деле могут срывать планы по выводу компании из имущественного кризиса, например, препятствовать привлечению инвестиций. Из дела о банкротстве "Ральф Рингер" прослеживались определенные попытки урегулировать вопрос с долгами добровольно, что не исключает смену наименования для поиска дополнительного финансирования компании», — сообщил RB.RU юрист.

Никита Антипенко добавил, что основное юридическое лицо, владеющее пакетом акций «Ральф Рингер», осталось с прежним наименованием (речь про ООО «Ральф Рингер Групп»). Судя по всему, к этой компании у налогового органа не имеется претензий, добавил юрист N.A. Legal.

«Безусловно, смена наименования не решит вопросы компании по образовавшимся долгам, по снятию арестов с банковских счетов и так далее, но понизить определенный уровень волнения для потенциальных инвесторов и партнеров компании это может», — констатировал эксперт.

По подобным преступлениям санкция может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, добавил юрист.

Ralf Ringer 27 лет занимается производством обуви на четырех собственных фабриках в России, продает ее, развивает сеть через франшизу. На сайте компании в качестве продавца обуви указано ООО «Ральф рингер ритейл», а производителя — «Ральф рингер продакшн». О налоговых претензиях к этим структурам не известно. Конечным бенефициаром компаний является Андрей Бережной.

Выручка АО «Ресурс развитие» (до переименования «Ральф Рингер) в 2023 году составила 2 млрд рублей (в 2022 году — 6 млрд рублей), а чистый убыток — 143,8 млн рублей. На 10 августа 2024 года, по данным «Контур.Фокуса», задолженность по налогам и сборам компании составляла 1,3 млрд рублей.

Выручка «Ральф рингер ритейл» в 2023 году выросла на 37%, до 4,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 185,4 млн рублей. Выручка «Ральф рингер продакшн» в том же году выросла в 7 раз, до 5,1 млрд рублей, чистую прибыль почти в 5 раз, до 149,6 млн рублей.

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