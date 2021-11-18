В Москве стоимость квартир превысила $1 трлн

Аналитики агентства Savills подсчитали стоимость всего жилья Москвы на октябрь. Она составила почти 74 трлн рублей, или более $1 трлн. Это максимальные долларовый и рублевый показатели за всю историю статистики жилой недвижимости в столице.

С начала 2019 года общая стоимость московского жилья выросла на 32%, а с начала 2021 года прирост составил около 20%, или 1,4 трлн рублей, сообщил РБК.

В исследовании отмечается, что это максимальный прирост за последние шесть лет. И он, по данным аналитиков, был достигнут за счет новостроек.

За первые три квартала объем ввода жилья вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,13 млн кв. м.

По оценке агентства, на одного москвича сейчас приходится условная доля жилой недвижимости, равная 5,8 млн руб. За последние пять лет показатель роста стоимости жилья в расчете на одного москвича увеличился на 10%.

В Savills видят большой потенциал, чтобы после укрощения инфляции, снижения санкционного гнета, нормализации и стабилизации валютных курсов, целевой показатель повысился и дошел до отметки в $2 трлн. Этот объем, как заявили в агентстве, будет справедливым для московского рынка жилой недвижимости.

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Фото на обложке: Unsplash