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В Москве стала снижаться стоимость аренды квартир

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

К январю стоимость аренды жилья в Москве снизилась на 7–14% в зависимости от жилплощади, сообщил «Снобу» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, на динамику цен в дальнейшем будет влиять ситуация на рынке новостроек.

В Москве стала снижаться стоимость аренды квартир
  1. Новости

Попов отметил, что за последние 4,5 месяца стоимость съемной однокомнатной квартиры подешевела на 8%, до 68 тыс. рублей в среднем, студии — на 7%, до 67 тыс. рублей, а двухкомнатной квартиры — на 14%, до 110 тыс. рублей.

Одна из причин понижения цен в том, что их рост в 2024 году стал опережать увеличение доходов россиян, считает Попов. «У офисных работников, которые составляют основную долю столичных арендаторов, скорость роста зарплат постепенно уменьшается, а прошлые два года аренда дорожала сильнее темпов инфляции — причем по любым оценкам», — заявил эксперт.

По мнению Попова, в этом году на динамику цен московского рынка аренды жилья будет влиять ситуация с новостройками — сохранение спроса на новое жилье приведет к снижению стоимости арендного.

В ноябре стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице впервые достигла уровня в 73,4% от средних предлагаемых москвичам зарплат, сообщал РБК со ссылкой на данные «Циана» и hh.ru. В 2022-м и 2023 году в тот же календарный период для аренды «однушки» требовалось 62,6% и 69% зарплаты соответственно.

Фото на обложке: evgenii mitroshin / Shutterstock / FOTODOM

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