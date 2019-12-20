Инвестор Алексей Соловьев объявил о создании своей инвесткомпании A.Partners
Венчурный инвестор Алексей Соловьев основал собственную инвестиционную компанию A.Partners. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Компания займется запуском и управлением проектами в сферах венчурных инвестиций, технологий и рынках нишевого роста.
A.Partnetrs планирует запускать свои проекты и брать под управление новые стартапы. Компания будет инвестировать в развитие проектов средства своего основателя и привлекать капитал внешних инвесторов в размере до $50 млн.
По словам Соловьева, компания была создана еще летом, но рассказать об этом он решил только сейчас. Сегодня у A.Partners пять проектов в управлении:
- Венчурный фонд Prostor Capital
Соловьев вместе с партнерами основал Prostor Capital в 2011 году. Prostor Capital инвестирует $1-10 млн в IT-проекты из сферы финансов, рекламы, медицины, образования и облачных технологий. Сейчас в портфеле фонда 7 проектов.
- Онлайн-академия «Раунд А»
Это запущеная весной 2019 года образовательная программа для предпринимателей. Академия продает курс по привлечению инвестиций от частных инвесторов, и собирается запустить курсы для инвестиционных посредников, брокеров и всех, кто хотел бы научиться инвестировать в венчурные и дивидендные, невенчурные бизнесы.
- Цикл ежегодных отраслевых исследований рынка «Барометр»
- Группа киберспортивных компаний GGWP.
GGWP объединяет проекты в сферах прямых инвестиций, рыночных исследований, юридического консалтинга и сервисов для участников киберспортивного рынка.
- Портфель личных инвестиций Соловьева
Соловьев как частный инвестор владеет долями в ряде технологических стартапов в сферах финансовых и медицинских технологий, а также foodtech.
Несмотря на запуск A.Partners, Соловьев остнется венчурным партнером фонда Skolkovo Ventures и частного инвестора Сергея Солонина.
«Кроме этого, я рассматриваю для себя возможности присоединения к другим фондам в статусе венчурного партнера или консультанта. Я сохраняю стратегический интерес к отраслям EdTech и онлайн-образования, и также намерен продолжать поддерживать проекты и инициативы в этой сфере», — отметил он.
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