Инвестор Алексей Соловьев объявил о создании своей инвесткомпании A.Partners

Венчурный инвестор Алексей Соловьев основал собственную инвестиционную компанию A.Partners. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Компания займется запуском и управлением проектами в сферах венчурных инвестиций, технологий и рынках нишевого роста.

A.Partnetrs планирует запускать свои проекты и брать под управление новые стартапы. Компания будет инвестировать в развитие проектов средства своего основателя и привлекать капитал внешних инвесторов в размере до $50 млн.

По словам Соловьева, компания была создана еще летом, но рассказать об этом он решил только сейчас. Сегодня у A.Partners пять проектов в управлении:

Венчурный фонд Prostor Capital

Соловьев вместе с партнерами основал Prostor Capital в 2011 году. Prostor Capital инвестирует $1-10 млн в IT-проекты из сферы финансов, рекламы, медицины, образования и облачных технологий. Сейчас в портфеле фонда 7 проектов.

Онлайн-академия «Раунд А»

Это запущеная весной 2019 года образовательная программа для предпринимателей. Академия продает курс по привлечению инвестиций от частных инвесторов, и собирается запустить курсы для инвестиционных посредников, брокеров и всех, кто хотел бы научиться инвестировать в венчурные и дивидендные, невенчурные бизнесы.

Цикл ежегодных отраслевых исследований рынка «Барометр»

Группа киберспортивных компаний GGWP.

В рамках цикла уже выходят "Венчурный Барометр", "Стартап Барометр", "Киберспорт Барометр" и "Барометр онлайн-образования".

GGWP объединяет проекты в сферах прямых инвестиций, рыночных исследований, юридического консалтинга и сервисов для участников киберспортивного рынка.

Портфель личных инвестиций Соловьева

Соловьев как частный инвестор владеет долями в ряде технологических стартапов в сферах финансовых и медицинских технологий, а также foodtech.

Несмотря на запуск A.Partners, Соловьев остнется венчурным партнером фонда Skolkovo Ventures и частного инвестора Сергея Солонина.