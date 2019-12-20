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Инвестор Алексей Соловьев объявил о создании своей инвесткомпании A.Partners

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Венчурный инвестор Алексей Соловьев основал собственную инвестиционную компанию A.Partners. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Компания займется  запуском и управлением проектами в сферах венчурных инвестиций, технологий и рынках нишевого роста.

Инвестор Алексей Соловьев объявил о создании своей инвесткомпании A.Partners

A.Partnetrs планирует запускать свои проекты и брать под управление новые стартапы. Компания будет инвестировать в развитие проектов средства своего основателя и привлекать капитал внешних инвесторов в размере до $50 млн. 

По словам Соловьева, компания была создана еще летом, но рассказать об этом он решил только сейчас. Сегодня у A.Partners пять проектов в управлении:

  • Венчурный фонд Prostor Capital

Соловьев вместе с партнерами основал Prostor Capital в 2011 году. Prostor Capital инвестирует $1-10 млн в IT-проекты из сферы финансов, рекламы, медицины, образования и облачных технологий. Сейчас в портфеле фонда 7 проектов. 

  • Онлайн-академия «Раунд А» 

Это запущеная весной 2019 года образовательная программа для предпринимателей. Академия продает курс по привлечению инвестиций от частных инвесторов, и собирается запустить курсы для инвестиционных посредников, брокеров и всех, кто хотел бы научиться инвестировать в венчурные и дивидендные, невенчурные бизнесы.

  • Цикл ежегодных отраслевых исследований рынка «Барометр»
В рамках цикла уже выходят  "Венчурный Барометр",  "Стартап Барометр", "Киберспорт Барометр" и "Барометр онлайн-образования". 
  • Группа киберспортивных компаний GGWP.

GGWP объединяет проекты в сферах прямых инвестиций, рыночных исследований, юридического консалтинга и сервисов для участников киберспортивного рынка.

  • Портфель личных инвестиций Соловьева

Соловьев как частный инвестор владеет долями в ряде технологических стартапов в сферах финансовых и медицинских технологий, а также foodtech.

Несмотря на запуск A.Partners, Соловьев остнется венчурным партнером фонда Skolkovo Ventures и частного инвестора Сергея Солонина. 

«Кроме этого, я рассматриваю для себя возможности присоединения к другим фондам в статусе венчурного партнера или консультанта. Я сохраняю стратегический интерес к отраслям EdTech и онлайн-образования, и также намерен продолжать поддерживать проекты и инициативы в этой сфере», — отметил он.

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24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

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