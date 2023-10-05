Владелец бренда Aperol потребовал запретить поставки в Россию

Итальянский производитель алкогольных и безалкогольных напитков Campari Group хочет запретить ввозить и продавать в России продукцию под брендом Aperol.
Структура компании Davide Campari-Milano N.V. подала соответствующий иск в арбитражный Ростовской области к дистрибьютору «Мастер-Трейд». На требование обратил внимание «Коммерсантъ».
Как следует из заявления Campari, компания не предоставляла согласия на поставки Aperol, а напитки под этим брендом не входят в список товаров, разрешенных для параллельного импорта.
Суд запросил у Campari подтверждение нарушенного права. Заседание назначено на 30 октября.
Campari Group прекратила инвестиции и сократила свой бизнес в России после ввода ВС РФ на территорию Украины. Тем не менее, как пишет издание, с января по июль 2023 года «Кампари Рус» поставила в страну 3,12 млн литров алкоголя. А выручка структуры по итогам 2022 года возросла на 20,9%, до 7,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 507,6 млн рублей.
В апреле текущего года российские производители сиропов через суд пытались снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz.
Фото на обложке: monticello /
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