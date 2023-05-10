DoDo Brands запустила бесплатное мобильное приложение для создания цифрового меню для ресторанов

DoDo Brands Федора Овчинникова запустила бесплатное мобильное приложение для создания цифрового меню для ресторанов и кафе. В него нужно внести информацию о заведении, добавить позиции, их описание и фотографии – приложение сгенерирует QR-код, который приведет на сайт с меню.

О запуске приложения Menusa основатель DoDo Brands Федор Овчинников рассказал в своем telegram-канале.

В приложение нужно добавить позиции меню, описание к ним, фотографии, а также информацию о ресторане или кафе. Menusa сгенерирует QR-код, по которому можно перейти на сайт с меню.

Преимуществами Menusa перед конкурентами Овчинников назвал его простоту и удобство дизайна создаваемого меню. Кроме того, приложение бесплатное, отметил Овчинников. Базовый функционал Menusa никогда не станет платным, подчеркнул основатель DoDo Brands.

Овчинников допустил, что в перспективе создаваемое меню может стать интерактивным, в нем появится возможность создавать акции, специальные предложения и собирать отзывы гостей.

Приложение Menusa доступно для загрузки в App Store и Google Play.