Исследование: связь с сильным брендом — главная причина скачать мобильное приложение

Согласно данным сайта Apple, количество приложений в одном только App Store превышает 1,8 млн. Google и MTM провели исследование с целью выяснить, как пользователи выбирают приложения для скачивания из такого разнообразия.

Результатами исследования поделилась «Газета.ру». Аналитики выяснили, что при выборе приложения для покупок пользователи в первую очередь обращают внимание на связь с брендом — 63% опрошенных рассказали, что установят приложение знакомого бренда, к которому они положительно относятся.

62% респондентов обращают внимание на отзывы, а 60% следуют рекомендациям знакомых. При этом 65% желающих установить финансовое приложение обращаются к 4-5 различным источникам перед тем, как принять решение.

Более половины (56%) участников опроса признались, что на их решение повлияло предложение скидок или бонусов за установку.

Главным отталкивающим фактором, влияющим на желание удалить приложение, стал процесс регистрации. Каждый второй (52%) пользователь оказался недоволен количеством запрашиваемой при регистрации информации.

Клиентам не нравится, если приложение запрашивает информацию, которую они считают неуместной. Например, от них могут потребовать открыть доступ к камере, микрофону или геолокации. Для 48% пользователей финансовых приложений и 38% приложений для покупок эти требования стали причиной удаления программы со своего смартфона.

Важным фактором также является время, затрачиваемое на регистрацию — 89% респондентов не хотят тратить больше 15 минут на эту процедуру.

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