Магазин приложений от Минцифры и VK будет доступен для зарубежных разработчиков

Бета-версию российского аналога App Store и Google Play, разработку которого ведет VK совместно с Минцифры, представят 25 мая. Альтернативный магазин приложений также будет доступен для зарубежных разработчиков.

«VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая. Альтернативный магазин приложений будет доступен для зарубежных разработчиков», — сообщил в ходе РИФ гендиректор VK Владимир Кириенко.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, «законодательно будет один магазин приложений, тот, вокруг которого консолидировалась отрасль». При этом Шадаев добавил, что министерство выступает за конкуренцию и «никого не ограничивает».

«Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет», — пояснил глава Минцифры.

По словам Кириенко, на первом этапе VK сосредоточилась на российских разработчиках, компании «важно получить от них обратную связь». «Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — добавил глава IT-корпорации.

Кириенко заверил, что VK «не планирует и не будет выкладывать приложение, если разработчик этого не хочет». Корпорация готова к диалогу с разработчиками, если с их стороны будут предложения.

Как сообщалось, Минцифры договорилось с крупными российскими IT-компаниями о создании отечественного магазина приложений, при этом основную разработку ведет VK.

16 мая для скачивания всем желающим также стал доступен российский магазин приложений NashStore. В него уже добавлено более 1 тыс. приложений.

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