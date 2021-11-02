Эксперты выявили схему распространения приложений, списывающих большую плату за подписку

Эксперты обнаружили маскирующиеся под популярные магазины и почтовые службы мошеннические сайты, которые предлагающие пользователям скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит $70 в неделю.

Мошеннические сайты маскируют под популярные магазины России и Украины, а также под государственные почтовые службы из России, Австрии, Белоруссии, Чехии, Германии, Словакии и Великобритании, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Avast.

На таких сайтах пользователям предлагают вознаграждение в размере €10 тыс., если они пройдут небольшой опрос, поделятся ссылкой с 20 друзьями в пяти чатах, в мессенджерах или на Facebook. В конце сайт побуждает пользователей скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит $70 в неделю.

Fleeceware — приложения с необоснованно дорогой подпиской, которые часто предлагают бесплатный пробный период, пояснили эксперты. Как правило, деньги продолжают списываться даже после удаления программы. Такие приложения были загружены более 50 тыс. раз. Злоумышленники распространяют ссылки на вредоносные сайты через соцсети и приложения.

Эксперты по кибербезопасности сообщили об этом команде безопасности Android Google, а также уведомили компанию Cloudflare о списке сайтов, использующих их мощности и службы безопасности. После чего Cloudflare разместил предупреждение о фишинге на этих сайтах.

«Такие мошенничества особенно опасны, так как для их распространения злоумышленники используют личные контакты своих жертв. Люди не ожидают чего-то плохого от друзей или родственников, и поэтому с большей вероятностью попадутся на эту уловку», — отметили в Avast.

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