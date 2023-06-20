В App Store появился российский браузер «Луна»

В App Store появился браузер «Луна». Его разработчиком в магазине приложений указана компания Innovative Development LLC, в политике конфиденциальности – компания ООО «Инновационная разработка».
ООО зарегистрировали в марте 2022 года: 99% принадлежат компании «Мультибонус», владельцем которой является «Почта банк», пишут «Ведомости».
Приложение находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом. «Луна» блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах, уточнил представитель «Инновационной разработки».
В браузер встроены российские сертификаты Минцифры, поэтому «Луна» пропускает только проверенные сайты и благодаря этому в приложении можно пользоваться финансовыми услугами.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, приложение может стать «достаточно неплохим решением», если его не заблокируют в первые дни после начала активного использования.
- С весны 2022 года российские компании, попавшие в санкционные списки, больше не могут размещать свои приложения в AppStore и Google Play — и вынуждены искать альтернативные площадки. Остальным отечественным разработчикам мобильных приложений усложняют жизнь новые факторы: проблематично купить или продлить сертификат разработчика, сложности с монетизацией, увеличины сроки модерации, запрещено продвигать приложения.
Фото на обложке: Unsplash
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