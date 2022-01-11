Разработчики приложений для App Store заработали $60 млрд за год

Только за 2021 год Apple выплатила разработчикам приложений для App Store $60 млрд. Это почти четверть той суммы, которую компания выплатила за все время существования своего магазина с 2008 года.
Данные о выплатах разработчикам приложений для App Store опубликованы в пресс-релизе Apple.
За прошедший год разработчики приложений заработали в App Store суммарно $60 млрд. Агентство Bloomberg уточнило, что 2021 год стал самым прибыльным в истории App Store как для самой компании, так и разработчиков приложений для магазина.
Магазин приложений App Store был создан в 2008 году. $60 млрд, выплаченные только за прошедший год, составляют немногим больше 20% от общей суммы в $260 млрд, которую App Store выплатил за 13-летнюю историю своего существования.
С начала 2021 года Apple снизила до 15% комиссию для разработчиков приложений с выручкой менее $1 млн. Стандартная комиссия магазина составляет 30%.
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Фото на обложке: BigTunaOnline /
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