Apple позволит разработчикам оспаривать правила App Store
Apple заявила, что позволит разработчикам оспаривать правила App Store и не будет задерживать выход обновлений для приложений из-за мелких нарушений. Об этом сообщает Bloomberg.
«Во-первых, разработчики смогут обжаловать не только решения о том, что приложение нарушает правила App Store, но и смогут оспаривать сами правила», — цитирует заявление компании Bloomberg.
Также Apple пообещала не задерживать обновления с исправлениями ошибок из-за нарушений правил App Store. Исключение составят только нарушения правил, связанных с юридическими вопросами.
Ранее разработчики раскритиковали компанию за то, что App Store отклонил обновление почтового сервиса Hey из-за несоблюдения правил покупки внутри приложений. После скачивания приложение можно было запустить, оформив подписку на стороннем сайте.
Фото: Unsplash
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