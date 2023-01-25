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App Store и Steam перестали открываться в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Магазин приложений Apple App Store и другие сервисы компании, Steam, сайты microsoft.com, playstation.com, xbox.com перестали открываться в России без VPN. О сбоях сообщают пользователи.

App Store и Steam перестали открываться в России

Проблемы наблюдаются как у провайдеров домашнего интернета, так и у мобильных операторов. При этом часть пользователей сообщает, что у них все работает.

Скриншот RB.RU

По данным ресурса Globalcheck, доступность сайта App Store в настоящее время составляет 67%. Проблемы наблюдаются у абонентов «Мегафона» и МТС.

Фото на обложке: Unsplash

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