App Store и Steam перестали открываться в России

Магазин приложений Apple App Store и другие сервисы компании, Steam, сайты microsoft.com, playstation.com, xbox.com перестали открываться в России без VPN. О сбоях сообщают пользователи.
Проблемы наблюдаются как у провайдеров домашнего интернета, так и у мобильных операторов. При этом часть пользователей сообщает, что у них все работает.
Скриншот RB.RU
По данным ресурса Globalcheck, доступность сайта App Store в настоящее время составляет 67%. Проблемы наблюдаются у абонентов «Мегафона» и МТС.
Фото на обложке: Unsplash
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