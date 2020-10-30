Сервис для управления приложениями AppFollow привлек $5 млн

Сервис для управления приложениями с российскими корнями AppFollow получил $5 млн. Деньги в проект вложили фонды Nauta Capital, S16VC, RTP Global и Vendep Capital. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Сколько конкретно вложил каждый из инвесторов и какие доли они получили, не раскрывается. Генеральный партнер Nauta Capital Карлес Феррер войдет в совет директоров AppFollow.
Привлеченные инвестиции будут направлены на укрепление присутствия компании в США и Европе, найм топ-менеджмента в продажах. Деньги также пойдут на маркетинг и развитие клиентов (customer success), запуск расширенного бесплатного плана.
AppFollow — сервис для мониторинга приложений в App Store и Google Play. Стартап разрабатывает инструменты для управления данными приложений с 2015 года. Основатели проекта — Евгений Круглов, Павел Власов и Анатолий Шарифулин.
Сервис помогает компаниям:
- делать анализ тональности отзывов как для своих приложений, так и для приложений конкурентов,
- мониторить то, как потенциальные пользователи ищут приложения,
- использовать данные для повышения позиций приложений в сторах,
- держать под контролем KPI: установки и прибыль.
По собственным данным, AppFollow пользуются больше 70 тысяч компаний, в том числе «Яндекс», «Тинькофф», McDonald’s, Disney, Expedia, Flo и другие. Стартап работает в 9 странах, штат насчитывает 65 человек. Штаб-квартира компании находится в Хельсинки.
На сегодняшний день, по данным Crunchbase, проект суммарно привлек $2,3 млн.
Фото: insta_photos / Shutterstock
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