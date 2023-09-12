Презентация Apple Wonderlust 2023: новая линейка продуктов компании

Apple провела традиционную осеннюю презентацию новинок.
Новое поколение Apple Watch
Умные часы Apple девятого поколения оснастили процессором S9, который, по заявлению разработчиков, на 50% быстрее предыдущей модели. Яркость экрана новой модели часов – 2 тыс. нит, что в два раза больше,чем у Apple Series 8.
Также в часы добавили возможность двойным щелчком пальцев принять или завершить вызов.
Новость дополняется.
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