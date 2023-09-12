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Презентация Apple Wonderlust 2023: новая линейка продуктов компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple провела традиционную осеннюю презентацию новинок.

Презентация Apple Wonderlust 2023: новая линейка продуктов компании

Новое поколение Apple Watch

Умные часы Apple девятого поколения оснастили процессором S9, который, по заявлению разработчиков, на 50% быстрее предыдущей модели. Яркость экрана новой модели часов – 2 тыс. нит, что в два раза больше,чем у Apple Series 8.

Также в часы добавили возможность двойным щелчком пальцев принять или завершить вызов.

Новость дополняется.

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