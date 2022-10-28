Квартальная выручка Apple превзошла прогнозы аналитиков

Американская корпорация Apple отчиталась о финансовых результатах за четверый квартал, который закончился 24 сентября. Чистая прибыль составила $20,721 млрд, или $1,29 в расчете на акцию. Выручка компании выросла на 8%, до $90,15 млрд. Результаты превзошли ожидания аналитиков.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для прибыли составлял $1,27 на акцию, для выручки - $88,7 млрд.

Выручка от iPhone выросла на 9,67%, до $42,63 млрд, от Mac — на 25,39%, до $11,51 млрд, от iPad снизилась на 13,06%, до $7,17 млрд, продажи других продуктов выросли на 9,85% и принесли компании $9,65 млрд.

Доход от сервисов Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась выросл почти на 5% и составил $19,2 млрд. Аналитики предполагали, что этот показатель составит $20 млрд.

Apple в сентябре сократила производство новых iPhone из-за низкого спроса. Причиной для сокращения производства недавно вышедших iPhone 14 стал пониженный спрос на устройства, вызванный глобальной инфляцией и спадом экономики в Китае.

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