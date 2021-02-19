Apple ищет разработчиков для сети 6G

Американская Apple занялась поиском инженеров-исследователей для разработок в области беспроводных систем 6G. Объявление о вакансиях корпорация разместила на своем сайте.

Специалисты требуются для работы в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего. «Вы будете в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных технологий радиодоступа нового поколения в течение следующего десятилетия», — уточняется в объявлении.

Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что развертывание 6G на потребительском рынке ожидается не раньше 2030 года, видимо, Apple, хочет стать во главе разработок новой технологии. По оценкам аналитиков, 6G обеспечит скорость, превышающую 5G более чем в 100 раз. Между тем смартфоны iPhone с поддержкой 5G появились только осенью прошлого года.

В России пока активно занимаются подготовкой к внедрению 5G. По программе «Цифровая экономика» такой стандарт связи должен уверенно работать к 2022 году в десяти мегаполисах, в городах с населением от миллиона человек — к 2024 году.

Ранее замглавы Минцифры РФ (ранее – Минкомсвязи) Олег Иванов заявил, что Россия должна включиться в разработку технологии связи шестого поколения, не дожидаясь внедрения 5G.

«Вопросы развития сетей 6G пока находятся на уровне фундаментальных исследований. Нам надо активно принимать участие, в том числе по частотному регулированию, чтобы не попасть в “ловушку”, как с 5G», — приводит «Российская газета» цитату Иванова после встречи на проекте «Цифровая журналистика» в прошлом году.

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