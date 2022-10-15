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Владельцы AR-гарнитуры от Apple смогут оплачивать покупки глазами

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Гарнитура дополненной реальности (AR) от Apple будет обладать функцией сканирования радужной оболочки глаза пользователя. Технология будет использоваться для входа в учетные записи и подтверждения платежей.

Владельцы AR-гарнитуры от Apple смогут оплачивать покупки глазами

Как рассказали The Information два источника, близкие к разработке устройства, технология аутентификации с помощью глаз будет работать по принципу, схожему с Face ID и Touch ID.

Идентификация пользователя будет происходить при надевании гарнитуры. Это облегчает использование устройства несколькими членами семьи и дает конкурентное преимущество гаджету Apple перед Quest Pro от Meta*.

Кроме того, AR-гарнитура от Apple будет оснащена 14 камерами, в то время как Quest Pro обладает всего 10. Две камеры, направленные вниз, по догадкам специалистов, будут фиксировать ноги пользователя, предлагая очередную функцию, которой нет у конкурентов.

Эксперты MacRumours объясняют, что сканирование радужки также позволяет определить, куда смотрит пользователь, и снизить точность отображения графики на перифериях, тем самым уменьшая расход вычислительной мощности.

По информации издания, создать эту технологию позволила покупка Apple немецкого стартапа SensoMotoric Instruments в 2017 году.

Как сообщает MacRumours, внешне гарнитура Apple напоминает горнолыжные очки. В конструкции используются сетчатые ткани, алюминий и стекло. Устройство, вероятно, будет более тонким и легким по сравнению с Oculus Pro от Meta, которое весит 722 грамма.

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AR-очки Apple

Фото: Ian Zelbo / MacRumours.

AR-очки Apple могут быть представлены в 2023 году. Официальные представители пока отказываются от официальных комментариев, поэтому на релизе устройство может существенно отличаться от описаний инсайдеров.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Фото на обложке: Robson90 / Shutterstock

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