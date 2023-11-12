Apple разрешит установку на iOS приложений из сторонних источников

Apple, похоже, готова подчиниться антимонопольному законодательству Евросоюза и разрешить пользователям iOS установку приложений из источников за пределами App Store. Подтверждение этому нашли в бета-коде iOS 17.2.

По данным 9to5mac, в iOS 17.2 обнаружена программная платформа Managed App Distribution. Изначально специалисты предполагали, что этот API связан с функцией установки корпоративных приложений, но анализ показал, что у API есть конечная точка расширения, объявленная в системе. Это означает, что другие приложения могут создавать расширения такого типа.

Кроме того, в системе обнаружили новое разрешение, дающее сторонним приложениям право на установку приложений. Иными словами, разработчики смогут создавать собственные магазины приложений.

Новый API имеет базовые элементы управления для загрузки, установки и даже обновления приложений из внешних источников. Он также может проверить, совместимо ли приложение с конкретным устройством или версией iOS, что уже делает App Store.

При этом издание обнаружило в API региональную блокировку. Это значит, что Apple может разрешить использование платформы только в определенных странах. Например, на территории Евросоюза, где местное законодательство требует от корпорации разрешить загрузку на iOS сторонних приложений.

В ноябре 2022 года в ЕС был принят Закон о цифровых рынках (DMA), цель которого — снижение возможности IT-гигантов использовать свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции. Одно из требований закона предписывает компаниям разрешить пользователям загружать приложения из любых источников.

Весной этого года Минцифры анонсировало аналогичный законопроект для России.

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