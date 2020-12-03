Apple представила лучшие и популярные приложения 2020 года в App Store

Apple составила рейтинги приложений и игр, популярных у пользователей iPhone и iPad по итогам года, а также представила список лучших приложений, выбранных редакторами App Store. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 году среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В пятерке лидеров:
- TikTok
- ZOOM
- Telegram
Среди платных приложений наиболее востребованны у пользователей iPhone и iPad были «Моя статистика для "ВКонтакте"», программы по обработке фотографий TouchRetouch, Procreate, а также приложения для заметок GoodNotes 5 и Notability.
В категории игровых приложений из App Store чаще скачивали командные игры. Первые строчки рейтинга занимают Among Us! (по мотивам ролевой игры «Мафия»), многопользовательские бои Brawl Stars и шутер PUBG Mobile.
Также Apple представила топ лучших игр и приложений в App Store по версии компании. В первую десятку вошли:
- приложение с упражнениями Wakeout!
- приложение для видеконференций ZOOM
- календарь Fantastical для Mac
- приложение Disney+ для Apple TV
- приложение для создания звукового фона для сна и отдыха Endel
- игра с открытым миром Genshin Impact
- карточная игра-стратегия Legends of Runeterra
- детективная ролевая игра Disco Elysium
- приключенческая игра Dandara Trials of Fear
- игра-аркада Sneaky Sasquatch
Авторы 15 лучших приложений получили от Apple уникальную награду «Лучшее в App Store 2020» из переработанного алюминия в виде синего логотипа App Store. На её обратной стороне выгравировано имя победителя.
Ранее список лучших мобильных приложений и игр для смартфонов по итогам 2020 года представил Google Play.
Фото: Apple
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