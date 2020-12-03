Apple представила лучшие и популярные приложения 2020 года в App Store

Apple составила рейтинги приложений и игр, популярных у пользователей iPhone и iPad по итогам года, а также представила список лучших приложений, выбранных редакторами App Store. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 году среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В пятерке лидеров:

TikTok

ZOOM

Telegram

WhatsApp

Instagram

Среди платных приложений наиболее востребованны у пользователей iPhone и iPad были «Моя статистика для "ВКонтакте"», программы по обработке фотографий TouchRetouch, Procreate, а также приложения для заметок GoodNotes 5 и Notability.

В категории игровых приложений из App Store чаще скачивали командные игры. Первые строчки рейтинга занимают Among Us! (по мотивам ролевой игры «Мафия»), многопользовательские бои Brawl Stars и шутер PUBG Mobile.

Также Apple представила топ лучших игр и приложений в App Store по версии компании. В первую десятку вошли:

приложение с упражнениями Wakeout!

приложение для видеконференций ZOOM

календарь Fantastical для Mac

приложение Disney+ для Apple TV

приложение для создания звукового фона для сна и отдыха Endel

игра с открытым миром Genshin Impact

карточная игра-стратегия Legends of Runeterra

детективная ролевая игра Disco Elysium

приключенческая игра Dandara Trials of Fear

игра-аркада Sneaky Sasquatch

Авторы 15 лучших приложений получили от Apple уникальную награду «Лучшее в App Store 2020» из переработанного алюминия в виде синего логотипа App Store. На её обратной стороне выгравировано имя победителя.

Ранее список лучших мобильных приложений и игр для смартфонов по итогам 2020 года представил Google Play.

Фото: Apple