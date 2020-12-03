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Apple представила лучшие и популярные приложения 2020 года в App Store

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Apple составила рейтинги приложений и игр, популярных у пользователей iPhone и iPad по итогам года, а также представила список лучших приложений, выбранных редакторами App Store. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Apple представила лучшие и популярные приложения 2020 года в App Store

Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 году среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В пятерке лидеров:

  • TikTok
  • ZOOM
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Instagram

Среди платных приложений наиболее востребованны у пользователей iPhone и iPad были «Моя статистика для "ВКонтакте"», программы по обработке фотографий TouchRetouch, Procreate, а также приложения для заметок GoodNotes 5 и Notability.

В категории игровых приложений из App Store чаще скачивали командные игры. Первые строчки рейтинга занимают Among Us! (по мотивам ролевой игры «Мафия»), многопользовательские бои Brawl Stars и шутер PUBG Mobile.

Также Apple представила топ лучших игр и приложений в App Store по версии компании. В первую десятку вошли:

  • приложение с упражнениями Wakeout!
  • приложение для видеконференций ZOOM
  • календарь Fantastical для Mac 
  • приложение Disney+ для Apple TV
  • приложение для создания звукового фона для сна и отдыха Endel
  • игра с открытым миром Genshin Impact 
  • карточная игра-стратегия  Legends of Runeterra
  • детективная ролевая игра  Disco Elysium
  • приключенческая игра Dandara Trials of Fear
  • игра-аркада Sneaky Sasquatch 

Авторы 15 лучших приложений получили от Apple уникальную награду «Лучшее в App Store 2020» из переработанного алюминия в виде синего логотипа App Store. На её обратной стороне выгравировано имя победителя.

Ранее список лучших мобильных приложений и игр для смартфонов по итогам 2020 года представил Google Play.

Фото: Apple

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