Apple проведёт главную осеннюю презентацию 15 сентября

Apple объявила дату ежегодной осенней презентации устройств. Она назначена на 15 сентября и начнется в 20:00 мск. На презентации традиционно будут представлены новые устройства и ПО компании. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone с поддержкой 5G, OLED-дисплеями, дизайном и камерой LIDAR в стиле iPad Pro. Смартфоны получили экраны с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Среди наиболее значительных улучшений телефонов отмечается новый процессор A14, повышающий скорость и энергоэффективность устройств.

Недавно компания заявила, что новые iPhone будут поставляться «на несколько недель» позже, чем модели прошлого года, поставки которых начались 20 сентября. Задержка связана с пандемией коронавируса.

Также на презентации компания может представить новый iPad Air с широким экраном, подобным iPad Pro, две новые версии Apple Watch и AirPods Studio — первые наушники-вкладыши вне бренда Beats.

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