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Apple требует от сотрудников сделать бустерные прививки

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В связи с распространением омикрон-штамма и снижением эффективности вакцин Apple потребовала от офисных сотрудников и работников своих магазинов привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19.

Apple требует от сотрудников сделать бустерные прививки

Как сообщает The Verge, компания отправила электронное письмо сотрудникам о том, что все, кто может пройти дополнительную вакцинацию, должны сделать это в течение следующих четырех недель. В противном случае, начиная с 15 февраля работникам придется «проходить частые тесты». С какой именно частотой будут браться тесты не сказано. Например, сотрудники Google для работы в офисе должны предоставлять отрицательный молекулярный тест каждую неделю.

Непривитые работники Apple должны проходить экспресс-тест на COVID каждый раз перед выходом на работу, начиная с 24 января.

«В связи с уменьшением эффективности первичной серии вакцин против COVID-19 и появлением штаммов с высокой степенью заразности, таких как омикрон, повторная прививка теперь является у нас частью вакцинации против COVID-19», — говорится в письме.

Осенью прошлого года Apple обязала всех непривитых сотрудников проходить ежедневные тесты перед выходом в офис, а работников розничной торговли проверяться два раза в неделю.

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Фото: pio3 / Shutterstock

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