Apple третий год сохраняет лидерство в рейтинге самых дорогих брендов мира

Американская компания Apple вновь возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов. Производитель «яблочной» техники удерживает эту позицию третий год подряд.

Как следует из ежегодного отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, Apple в прошлом году стал первым брендом, чья стоимость превысила $1 трлн.

По сравнению с прошлым годом топ-5 рейтинга не изменился. На втором месте по-прежнему Google, его стоимость выросла на 30%, до $753,5 млрд. За ним следует бренд Microsoft, чья стоимость составила $712,9 млрд (+42% год к году). На четвертой позиции также бренд Amazon стоимостью $576,6 млрд (+23%), пятую позицию сохраняет McDonald's ($221,9 млрд, +16% год к году).

Самый существенный скачок показал бренд Nvidia, его стоимость выросла почти в три раза, до $201,8 млрд. За год компания поднялась на 18 позиций и заняла шестое место.

У разработчика графических процессоров растет капитализация на фоне бума искусственного интеллекта. В июне стоимость компании достигла $3 трлн, компания впервые с 2002 года обогнала по капитализации Apple.

В топ-10 самых дорогих брендов также попали Visa, Facebook, Oracle и Tencent. На 12-е место опустился французский fashion-бренд Louis Vuitton, вылетев таким образом из десятки.

Новыми брендами, которые попали в топ-100, стали канадский бренд спортивной одежды Lululemon ($20,6 млрд, 92-е место), китайский сервис электронной торговли Pinduoduo ($20,4 млрд, 94-е место). Замыкает топ-100 мексиканское пиво Corona ($19 млрд).

Общая стоимость ста входящих в рэнкинг брендов за год увеличилась на 20% и составила около $8,3 трлн.

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