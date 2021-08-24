Пользователи пожаловались на невыполнение Apple требований об обязательной предустановке отечественного ПО

Пользователи гаджетов Apple в августе начали жаловаться в Роспотребнадзор и Госдуму на то, что при активации устройств система не дает предустановить отечественные приложения и выдает ошибку. Если же установка таких приложений работает корректно, то ее можно просто пропустить.

О том, что Apple обходит требования закона об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) сообщил в своем Telegram-канале депутат Антон Горелкин. По его словам, пользователи жаловались ему на то, что при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку, а при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора. Кроме того, они отмечали, что браузер Safari в принципе не дает возможности выбрать российский поисковик.

Как выяснил «Коммерсантъ», депутат в ближайшее время намерен обратиться в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку предустановки отечественного софта на гаджеты Apple.

В Роспотребнадзор в августе уже поступило несколько устных и одно письменное обращение от пользователей в связи с этой проблемой. В ведомстве отметили, что товар без предустановленного ПО может быть признан некачественным и потребитель вправе потребовать его замены, устранения недостатков или возврата денежных средств.

В Минцифры сообщили, что обсуждают с Apple вопросы реализации требований предустановки. «Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили в министерстве.

В самой Apple ситуацию никак не комментируют.

Закон о предустановке отечественного ПО был принят Госдумой в ноябре 2019 года. А в декабре его подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу производители обязаны устанавливать на смартфоны и планшеты ряд программ российских разработчиков. Приложения можно физически установить на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или добавить специальное диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого пользователь скачает ПО по своему выбору.

В список ПО для предустановки входят приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

Apple выступили против закона о предустановке и предупредила, что может уйти с российского рынка, если закон будет принят.

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Фото: Unsplash