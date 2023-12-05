Сотрудникам Центробанка запретят пользоваться техникой Apple в служебных целях — СМИ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone, iPAd и другой техникой Apple в служебных целях, рассказали источники ТАСС и РИА «Новости».
По словам собеседников агентств, соответствующий указ содержится в распоряжении Эльвиры Набиуллиной. Он должен вступить в силу 25 декабря.
«С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях», — сказал источник.
В настоящее время продукцией американского технологического гиганта запрещено пользоваться в рабочих целях сотрудникам Минцифры.
Также от техники Apple отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.
Фото на обложке: BoonritP /
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