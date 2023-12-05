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Сотрудникам Центробанка запретят пользоваться техникой Apple в служебных целях — СМИ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone, iPAd и другой техникой Apple в служебных целях, рассказали источники ТАСС и РИА «Новости».

Сотрудникам Центробанка запретят пользоваться техникой Apple в служебных целях — СМИ

По словам собеседников агентств, соответствующий указ содержится в распоряжении Эльвиры Набиуллиной. Он должен вступить в силу 25 декабря.

«С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях», — сказал источник.

В настоящее время продукцией американского технологического гиганта запрещено пользоваться в рабочих целях сотрудникам Минцифры.

Также от техники Apple отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД. 

Фото на обложке: BoonritP / Shutterstock

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