Сотрудникам Центробанка запретят пользоваться техникой Apple в служебных целях — СМИ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина собирается запретить сотрудникам пользоваться iPhone, iPAd и другой техникой Apple в служебных целях, рассказали источники ТАСС и РИА «Новости».

По словам собеседников агентств, соответствующий указ содержится в распоряжении Эльвиры Набиуллиной. Он должен вступить в силу 25 декабря.

«С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях», — сказал источник.

В настоящее время продукцией американского технологического гиганта запрещено пользоваться в рабочих целях сотрудникам Минцифры.

Также от техники Apple отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.

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