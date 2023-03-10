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Apple запустит стриминговый сервис с классической музыкой 28 марта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple запустит еще один стриминговый сервис. Релиз платформы Apple Music Classical запланирован на 28 марта, его специализацией станет классическая музыка. Библиотека стриминга будет считывать более 5 млн композиций.

Apple запустит стриминговый сервис с классической музыкой 28 марта

Apple запустит новый стриминговый сервис Apple Music Classical 28 марта. Об этом пишет The Verge.

Специализацией стримингового сервиса станет классическая музыка. Библиотека платформы будет насчитывать более 5 млн композиций. По заявлению Apple, каталог сервиса станет крупнейшим в мире по части классической музыки.

Apple Music Classical будет представлен в виде отдельного приложения в App Store, но доступ к нему будет входить в подписку Apple Music. 

На первом этапе Apple Music Classical будет эксклюзивно представлен только в App Store. Apple не исключает, что выпустит версию приложения для Android.

В августе 2021 года Apple купила сервис классической музыки Primephonic. На его базе компания и создала Apple Music Classical.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock

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