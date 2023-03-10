Apple запустит стриминговый сервис с классической музыкой 28 марта

Apple запустит еще один стриминговый сервис. Релиз платформы Apple Music Classical запланирован на 28 марта, его специализацией станет классическая музыка. Библиотека стриминга будет считывать более 5 млн композиций.

Apple запустит новый стриминговый сервис Apple Music Classical 28 марта. Об этом пишет The Verge.

Специализацией стримингового сервиса станет классическая музыка. Библиотека платформы будет насчитывать более 5 млн композиций. По заявлению Apple, каталог сервиса станет крупнейшим в мире по части классической музыки.

Apple Music Classical будет представлен в виде отдельного приложения в App Store, но доступ к нему будет входить в подписку Apple Music.

На первом этапе Apple Music Classical будет эксклюзивно представлен только в App Store. Apple не исключает, что выпустит версию приложения для Android.

В августе 2021 года Apple купила сервис классической музыки Primephonic. На его базе компания и создала Apple Music Classical.

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