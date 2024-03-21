Власти США подали судебный иск к Apple за множественные нарушения антимонопольных законов. Претензий к компании много, в основном они касаются ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Министерство юстиции США и власти 16 американских штатов подали судебный иск к Apple за многочисленные нарушения антимонопольных законов. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Истцы обвиняют Apple в монополизации рынка смартфонов. В частности, компания мешает выходу на рынок полезных с точки зрения функциональности приложений, препятствует созданию кроссплатформенных платежных приложений.

Также претензии к Apple связаны с блокировкой облачных сервисов, которые помогают получить доступ к другим облачным приложениям без дополнительных трат на оборудование смартфона.

Минюст США подает иск к Apple за нарушение антимонопольных законов в третий раз за последние 14 лет. В 2012 году Apple обязали выплатить $450 млн компенсации по иску по повышенных ценах на цифровые книги.

Фото на обложке: humphery / Shutterstock