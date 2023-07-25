Разработчики хотят отсудить у Apple $1 млрд за высокие комиссии в App Store

Разработчики приложений хотят отсудить у Apple $1 млрд за высокие, по их мнению, комиссии в App Store. Коллективный иск от лица 1,5 тыс. разработчиков подан в британский Апелляционный суд по вопросам конкуренции, в нем истцы обвиняют Apple в создании монополии.

Разработчики приложений в Великобритании хотят отсудить у Apple около $1 млрд за высокие комиссии и создание монополии на рынке. Коллективный иск от 1,5 тыс. разработчиков подан в Апелляционный суд по вопросам конкуренции, сообщает Reuters.

В иске указано, что высокие, по мнению истцов, комиссии вредят как разработчикам приложений, так и их покупателям. Также в документе говорится о монополии Apple на распространение приложений для iPad и iPhone.

Комиссия Apple для разработчиков за использование встроенной системы платежей в приложений составляет от 15% до 30%.

Агентство отмечает, что доходы Apple от оказания услуг, в том числе через App Store, в последние годы выросли до $20 млрд за квартал.

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