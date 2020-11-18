Apple снизит комиссию в App Store до 15% для разработчиков из сегмента малого бизнеса

Apple cогласилась снизить комиссию, действующую в App Store дл разработчиков приложений, с 30% до 15%. Новое правило действует, если объем продаж приложений на iOS для разработчика в год не превышает $1 млн. Об этом сообщает The Verge.

Программа вступает в силу с 1 января 2021 года. Для участия в ней разработчики должны будут подать заявку. По данным Apple, в декабре будет выпущена дополнительная информация о процессе регистрации в программе, а также о других требованиях и сроках участия.

Некоторые правила, которые известны на данный момент:

после получения заявки от разработчика Apple изучит его выручку за 2020 год, чтобы определить соответствие требованиям;

новые разработчики смогут сразу пройти квалификацию на участие в программе;

те производители приложений, которые превысят максимальный порог, будут автоматически исключены из программы.

В компании заявили, что «подавляющее большинство» разработчиков приложений для iOS из более чем 28 млн зарегистрированных в магазине, смогут воспользоваться скидкой. Однако точное число участников новой программы Apple не раскрывает. Для некоторых разработчиков предложеная скидка снизит выплаты в пользу Apple вдвое, пишет CNBC.

«Мы запускаем эту программу, чтобы помочь владельцам малого бизнеса написать следующую главу о творчестве и процветании в App Store и создать качественные приложения, которые нравятся нашим клиентам», — комментирует гендиректор Apple Тим Кук.

В прошлом месяце в ежегодном отчете в SEC Apple заявила, что снижение комиссионных в App Store может повредить финансовым результатам компании. Выручка App Store составляет основную часть бизнеса Apple. Магазин приложений принес $14,55 млрд в квартале, закончившемся в сентябре этого года. Это 22% общей выручки компании за этот период.

Вместе с тем, новая программа может стать некоторым ответом компании на предъявленные к ней ранее претензии. На жесткие условия размещения в App Store жаловались Microsoft и Facebook, а также группа крупнейших издателей: NYT, News Corp., Bloomberg.

Кроме того, в сентябре этого года игровой разработчик Epic Games, музыкальный стрим-сервис Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group создали Коалицию, борющуюся за равноправие разработчиков и против высоких комиссий в App Store и других магазинах приложений. Тогда представитель группы отметил, что она была создана не как ответ на разбирательства Epic Games с Apple и Google.

Напомним, что летом этого года Epic Games внедрила в игру Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. За нарушение правил Apple удалила игру из AppStore, так же поступил и Google. После удаления игры из магазинов приложений разработчик игр подал в суд на Apple и Google.

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